Cheikh Qassem : Ceux qui détruisent le Liban depuis 2019, ce sont les Américains. Les manifestations de 2019 exprimaient certes des souffrances populaires et soulevaient des problèmes complexes, mais elles ont aussi impliqué une ingérence étrangère américaine visant à semer la discorde et à modifier l’équilibre des pouvoirs au Liban.