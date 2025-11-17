Cheikh Qassem : Aujourd’hui, si l’on devait nommer les piliers de la corruption financière d’hier et ceux qui la perpétuent aujourd’hui, on constaterait qu’il s’agit de pions aux mains des États-Unis, qui les financent, et leur rôle est notoire. – Site de la chaîne AlManar-Liban
