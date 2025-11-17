Cheikh Qassem : Cette délégation s’oppose à al-Qard al-Hassan, le programme de prêts sans intérêt. Il faut savoir que ce programme est une institution sociale essentielle pour tous. Nul n’a le droit d’empêcher les bonnes actions, l’entraide et la solidarité. – Site de la chaîne AlManar-Liban
