Cheikh Qassem : Je conseille au gouvernement, au gouverneur de la Banque centrale du Liban et à tous les concernés : cessez les mesures qui non seulement serrent l’étau autour du Hezbollah et ses partisans, mais aussi l’ensemble du peuple libanais. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Cheikh Qassem : Je conseille au gouvernement, au gouverneur de la Banque centrale du Liban et à tous les concernés : cessez les mesures qui non seulement serrent l’étau autour du Hezbollah et ses partisans, mais aussi l’ensemble du peuple libanais.