La Haute Commission électorale indépendante irakienne a annoncé lundi que les résultats définitifs placent la coalition Reconstruction et Développement, dirigée par le Premier ministre Mohammad Shia al-Sudani, en tête.

La commission a ajouté que la coalition a obtenu 46 sièges au Parlement irakien.

Selon les résultats définitifs, le parti Progrès et ses alliés arrivent en deuxième position avec 33 sièges.

La coalition État de droit se classe troisième avec 29 sièges, tandis que le mouvement Sadiqun en obtient 27 et le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) 26.

Les Forces d’État et le parti Badr ont chacun remporté 18 sièges.

Les élections législatives irakiennes se sont tenues le 11 mai, avec un taux de participation supérieur à 55 %, soit une hausse significative par rapport aux 41 % enregistrés lors des élections de 2021.

Conformément à la Constitution irakienne, après l’élection du président par le Parlement, ce dernier nomme un Premier ministre parmi les candidats du bloc parlementaire majoritaire, lequel devient alors de facto le chef du pouvoir exécutif.

En l’absence de majorité absolue, toute coalition capable de négocier avec des alliés pour former le bloc majoritaire doit désigner le prochain Premier ministre et former un gouvernement – un processus complexe, comme lors des élections précédentes.

Source: Médias