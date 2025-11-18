Le premier navire d’assaut amphibie de type 076 de la Chine, le Sichuan, est revenu au chantier naval de Shanghai dimanche vers 17H00 après avoir terminé son premier essai en mer.

La mission de trois jours a permis de tester les systèmes de propulsion et électrique du navire développé indépendamment par le pays, ainsi que d’autres équipements, et a donné les résultats escomptés.

Le Sichuan fera l’objet de tests de suivi conformément aux plans établis.

En tant que navire d’assaut amphibie de nouvelle génération de la Marine de l’Armée populaire de libération, le navire intègre des technologies innovantes de catapulte électromagnétique et d’appontage, lui permettant de transporter des avions à voilure fixe, des hélicoptères et du matériel amphibie.

Source: Médias