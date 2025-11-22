« Si le Japon souhaite emprunter la vieille voie du militarisme, renoncer à son engagement en faveur d’un développement pacifique et compromettre l’ordre international d’après-guerre, il échouera inévitablement », a déclaré vendredi Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon les médias, « le Japon a exporté pour la première fois vers les Etats-Unis des missiles de défense aérienne Patriot fabriqués dans le pays, grâce à un assouplissement des restrictions ».

Parallèlement, le Parti libéral-démocrate japonais a entamé des discussions sur la révision de ses trois principaux documents en matière de sécurité, notamment les trois Principes non nucléaires consistant à ne pas posséder, ne pas produire et ne pas autoriser l’introduction d’armes nucléaires sur le territoire japonais.

En réponse à des questions sur ce sujet, la porte-parole Mao a déclaré, lors d’un point de presse, « qu’après la victoire de la Seconde Guerre mondiale, des documents juridiques internationaux, tels que la Déclaration du Caire, la Proclamation de Potsdam et l’Acte de capitulation du Japon, stipulaient clairement les obligations du Japon en tant que pays vaincu, notamment le désarmement complet et l’interdiction de maintenir des industries susceptibles de permettre le réarmement ».

« Cependant, le Japon n’a cessé d’étendre sa puissance militaire ces dernières années. Il a augmenté son budget de défense pendant 13 années consécutives et adopté un nouveau projet de loi sur la sécurité visant à lever l’interdiction du droit à la légitime défense collective », a fait remarquer Mme Mao, ajoutant que « le Japon n’avait cessé d’assouplir les restrictions sur les exportations d’armes et avait même commencé à exporter des armes létales ».

Tout en prétendant vouloir instaurer un monde sans armes nucléaires, le Japon a tenté de réviser les trois Principes non nucléaires, marquant ainsi une étape vers un réarmement accru.

« Si le Japon souhaite suivre l’ancienne voie du militarisme, abandonner son engagement en faveur d’un développement pacifique et saper l’ordre international d’après-guerre, le peuple chinois et la communauté internationale ne le permettront pas, et cela se soldera finalement par un échec », a souligné Mme Mao.

Source: Médias