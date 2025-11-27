Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei,a affirmé « qu’un pays comme l’Iran a besoin plus que tout autre Etat des Bassidj (ndrl: force de mobilisation de la résistance) compte tenu des ambitions et de l’ingérence des puissances étrangères », recommandant de « renforcer les Bassidj et de transmettre ses principes aux générations futures », rappelant qu’il « a toujours donné pour instruction à tous les organismes gouvernementaux d’agir dans une optique de mobilisation ».

Il a également précisé, dans ce contexte, que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran « est sans doute le visage officiel du Bassidj, mais tout iranien jaloux qui souhaite défendre pour ce pays fait partie du Bassidj ».

Il a poursuivi : « Les oulémas tombés en martyrs lors des douze jours d’agression n’étaient pas membres du Bassidj, mais ils incarnaient l’image des membres sincères du Bassidj. »

Il a souligné « la nécessité pour le Bassidj et le mouvement de résistance dans la région de se perpétuer de génération en génération », ajoutant : « Le phénomène de résistance se poursuivra et s’amplifiera, et les opprimés du monde sentiront qu’ils ne sont pas seuls et qu’une force entend leur voix. »

Évoquant également l’agression israélienne contre l’Iran, le Guide suprême de la Révolution islamique a affirmé que l’Iran « a démontré qu’il est un centre de volonté et de puissance, et qu’il peut rester ferme et ne pas céder. »

Par ailleurs, sayyed Khamenei a affirmé que « les rumeurs selon lesquelles l’Iran a adressé un message aux États-Unis par l’intermédiaire d’un tiers sont fausses », soulignant « l’occupation israélienne mène ses attaques et agressions contre le Liban, la Syrie, la bande de Gaza et la Cisjordanie avec le soutien des États-Unis ».

Il a indiqué que l’occupation israélienne « n’aurait pas pu commettre toutes ces atrocités sans les États-Unis », et que l’intervention de ces derniers « dans toutes les parties du monde est l’un des facteurs qui contribuent à son isolement croissant et à sa perte d’influence ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que « les États-Unis ont essuyé de lourdes pertes lors de la guerre des Douze Jours contre l’Iran, malgré le déploiement de leurs équipements militaires les plus sophistiqués, notamment des sous-marins, des avions de chasse et des systèmes de guerre de pointe ».

S’exprimant lors d’un discours télévisé, ce jeudi, l’Ayatollah Khamenei a fait l’éloge de l’unité du peuple iranien pendant la guerre imposée par l’alliance israélo-américaine contre l’Iran, et a indiqué : « Au cours de la guerre des Douze Jours, le peuple iranien a incontestablement vaincu les États-Unis et le régime sioniste. Ils sont venus semer le trouble, mais ils ont été battus et sont repartis les mains vides, sans avoir atteint aucun de leurs objectifs ; ils ont récolté une véritable défaite. »

L’Ayatollah Khamenei a précisé que « le régime sioniste a planifié la guerre depuis 20 ans, espérant pousser le peuple à se dresser contre le régime islamique. Néanmoins la situation s’est inversée ; ils ont échoué complètement de sorte que même ceux qui étaient en désaccord avec le régime islamique se sont ralliés à lui, créant ainsi une unité générale dans le pays ».

Plus loin dans son discours, l’Ayatollah Khamenei a évoqué l’infamie du régime sioniste à cause de la tragédie de Gaza, la qualifiant de l’une des catastrophes les plus tragiques de l’histoire de la région.

Il a poursuivi : « Les États-Unis se sont rangés du côté du régime usurpateur et ont été profondément déshonorés et discrédités, car les peuples du monde sont désormais conscients que le régime sioniste est incapable de causer autant de dévastation sans leur soutien de. »

Le Guide suprême de la Révolution islamique a qualifié le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de « personne la plus détestée au monde à l’heure actuelle » et le régime sioniste d’« entité la plus détestée au monde ». L’Ayatollah Khamenei a ajouté : « Puisque les États-Unis se tiennent aux côtés des criminels, la haine des sionistes s’est également étendue aux États-Unis. »

Le Guide suprême de la Révolution islamique en Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a exhorté le peuple iranien à « soutenir le président Massoud Pezeshkian et le gouvernement, qui supporte un lourd fardeau », appelant à « l’unité contre les ennemis, malgré les divergences et les désaccords entre les factions politiques ».

Source: Médias