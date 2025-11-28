Cheikh Ghazal Ghazal, chef du Conseil suprême islamique alaouite en Syrie , a affirmé « que nous ne ferons aucune concession sans avoir obtenu satisfaction de toutes leurs revendications, soulignant : « Nous ne demandons rien d’autre que la justice, et nous n’en voulons pas moins.»

Il a précisé que « le message concernant le droit à l’autodétermination a été bien reçu, que ce soit le fédéralisme ou la décentralisation politique, en plus de la cessation des massacres et la libération de milliers de détenus civils et militaires ».

Cheikh Ghazal a considéré les événements de la veille (la répression des manifestations dans plusieurs régions syriennes) non pas comme un incident passager, mais plutôt comme « l’étincelle qui ne s’éteindra pas et la fin d’une ère de silence et de soumission ».

Il a souligné que « nous ne resterons pas silencieux face à toute agression contre la communauté alaouite ; au contraire, nous y répondrons par une résistance farouche et une détermination inébranlable », ajoutant : « Nous n’accepterons pas un émirat islamique politique centralisé qui nous massacre en raison de notre identité. »

Il y a deux jours, l’Observatoire syrien des droits de l’homme a annoncé que « plusieurs manifestants avaient été blessés lors de la répression, par les forces de sécurité syriennes, de manifestations qui se déroulaient à Homs, Hama et dans plusieurs zones côtières syriennes ». Ces manifestations réclamaient la décentralisation et la libération des détenus.

