La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a confirmé que « l’armée israélienne occupe des positions en territoire libanais et a recensé plus de 10 000 violations aériennes et terrestres au cours des douze derniers mois ».

La FINUL a indiqué que « depuis la signature de l’accord de cessation des hostilités il y a un an, qui réaffirmait l’engagement envers la résolution 1701 du Conseil de sécurité comme voie vers la stabilité, la force de maintien de la paix coopère avec ses partenaires pour contribuer à la stabilité du Sud-Liban ».

Dans le même temps, la FINUL a déclaré « qu’au cours de l’année écoulée, les Casques bleus ont continué à patrouiller, à appuyer le redéploiement de l’armée libanaise et à participer à ses opérations afin de garantir l’exclusivité des armes au sud du fleuve Litani. Ils ont également contribué à l’ouverture de routes, au déminage et aux activités liées aux efforts de reconstruction ».

En revanche, la FINUL a souligné de nombreux défis, tels que la découverte continue d’armes et d’équipements non autorisés, la présence persistante de l’armée israélienne en territoire libanais et les nombreuses violations aériennes et terrestres recensées.

La FINUL a conclu en déclarant que « le plein respect de la résolution 1701, dans son esprit et sa lettre, demeure la seule voie vers un calme durable », insistant sur le fait que « les civils vivant le long de la Ligne bleue ont énormément souffert et que leur sécurité ainsi que la stabilité de la région doivent rester une priorité absolue ».

