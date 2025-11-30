Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que dix Palestiniens ont été blessés samedi dans des affrontements avec des colons israéliens près de Bethléem, en Cisjordanie occupée. « Dix blessés lors d’attaques de colons dans la zone de Khala’il al-Luz, au sud de Bethléem, dont un blessé par balle et neuf blessés à la suite de coups », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

L’armée d’occupation israélienne a affirmé dans un communiqué conjoint avec la police que ses forces « ont été dépêchées en périphérie de Bethléem après le signalement d’affrontements violents entre civils israéliens et Palestiniens ». Elle a fait état de « jets de pierres entre Palestiniens et Israéliens (…) ainsi que de tirs dans la zone en direction des Palestiniens ».

Pour mettre fin aux affrontements, les forces d’occupation israéliennes ont dû employer « des méthodes de dispersion de la foule » et ont déclaré une « zone militaire fermée dans le secteur », a ajouté l’armée. « Plusieurs civils israéliens ont été blessés mais ont refusé d’être soignés », précise encore le communiqué.

Hamas : L’escalade israélienne en Cisjordanie et les attaques de colons constituent des crimes de guerre exigeant une intervention internationale

Le mouvement Hamas a déclaré que « l’escalade des raids, des arrestations et des expulsions de domiciles par l’armée d’occupation israélienne en Cisjordanie occupée, ainsi que l’impunité dont bénéficient les colons pour attaquer les Palestiniens, constituent des crimes de guerre flagrants qui nécessitent l’intervention immédiate de la communauté internationale et de ses institutions pour y mettre un terme ».

Le mouvement a expliqué que « la poursuite des raids, des arrestations et des expulsions forcées de familles palestiniennes, comme on l’a constaté dans la ville de Yabad, au nord de la Cisjordanie, ainsi que les attaques continues des colons contre les citoyens palestiniens, témoignent d’une dangereuse escalade dans les efforts de l’occupation pour mettre en œuvre ses plans d’annexion, de judaïsation et de déplacement de population en Cisjordanie occupée ».

Le Hamas a appelé le peuple palestinien de Cisjordanie et toutes les forces nationales « à faire preuve de plus de fermeté et d’unité face à l’ état d’anarchie fasciste et aux tentatives de l’occupation de cibler la présence palestinienne sur leurs terres ».

Le mouvement a exhorté la communauté internationale, ainsi que les États arabes et islamiques, « à agir immédiatement pour mettre fin aux crimes de l’occupation et aux attaques des colons contre les civils, et à stopper la politique de confiscation des terres et les violations continues du droit international et des droits du peuple palestinien ».

La prise de contrôle de la cour de la mosquée d’Ibrahim est un acte d’agression et de judaïsation

Dans le même ordre d’idées, le Hamas a condamné la décision de l’occupation de s’emparer de la cour intérieure de la mosquée d’Ibrahim à Hébron, la considérant comme « une atteinte flagrante au caractère sacré du lieu et à sa signification religieuse, et comme faisant partie d’un plan de judaïsation visant à modifier les caractéristiques des lieux saints islamiques ».

Le mouvement a affirmé que « cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une politique visant à imposer un contrôle total sur la mosquée après des années de régime militaire et de restrictions imposées aux fidèles, ainsi que la transformation de ses environs en un avant-poste de colonisation au service de projets de nettoyage ethnique au cœur d’Hébron ».

Source: Médias