Une source bien informée au sein des Gardiens de la révolution islamique a confirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que les informations circulant concernant le lancement de missiles balistiques iraniens vers le nord de l’Irak sont fausses, qualifiant ces rumeurs de « mensonges propagés par des médias ennemis ».

Dans le même ordre d’idées, le correspondant d’Al-Mayadeen à Souleimaniye a cité des sources au Kurdistan irakien affirmant que « les informations faisant état de tirs de missiles dans la région sont fausses ».

Plus tôt dans la journée, des médias israéliens ont affirmé que « l’Iran avait lancé une attaque contre des bases israéliennes en Irak, ciblant des sites militaires appartenant à des milices kurdes menant des opérations pour le compte d’Israël ».

