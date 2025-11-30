À l’occasion de la visite du pape Léon XIV au Liban, qui commence le dimanche et se termine Mardi, le Hezbollah a adressé un message au pape pour le saluer et lui exprimer sa profonde gratitude: « Nous comptons sur la position de Votre Sainteté pour rejeter l’injustice et l’agression dont notre patrie, le Liban, est victime de la part des envahisseurs sionistes et de leurs soutiens. »

Par ailleurs, les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé une série de mesures pour le premier jour de sa visite, dimanche, comprenant la fermeture d’une série de routes sur le trajet du souverain pontife.

Il est prévu qu’il se rende le jour de son arrivée au palais Baabda- où il rencontrera le président Joseph Aoun, le président du Parlement, Nabih Berry, et le Premier ministre, Nawaf Salam – depuis l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth (AIB), où il atterrit à 15h45. Son départ du Liban, quant à lui, aura lieu mardi à 13h15.

À cette occasion, « les routes, intersections et carrefours situés le long de l’itinéraire de la visite seront coupés peu avant le passage du cortège papal, puis rouverts après son passage », ont annoncé samedi, en début de soirée, les FSI.

Texte de la lettre du Hezbollah à Sa Sainteté le pape Léon XIV, chef de l’Église catholique :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,

Votre Sainteté le pape Léon XIV, chef de l’Église catholique, Très Révérend,

Salutations…

Tout d’abord, nous vous exprimons notre plus chaleureuse hospitalité et notre profonde gratitude pour votre visite au Liban ; ce beau pays, béni de Dieu par sa situation géographique et son harmonieuse diversité religieuse, dans un cadre de coexistence et de consensus général, deux caractéristiques essentielles à la stabilité de son système politique et à sa sécurité nationale.

Votre prédécesseur, le pape Jean-Paul II, considérait le Liban « non seulement comme une patrie, mais aussi comme un message ». En effet, le Liban, avec sa composition diverse, représente un lien civilisationnel entre les adeptes des deux religions abrahamiques, le christianisme et l’islam, et entre les adeptes de courants religieux, culturels et laïques de tous les pays et continents du monde.

Lorsque l’humanité est au cœur de toutes les religions, et même des idéologies laïques, nous pouvons envisager un avenir meilleur et être optimistes quant à la possibilité d’instaurer une paix et une sécurité durables.

Comme nous le lisons dans vos directives et messages, vous témoignez d’un engagement ferme envers les droits humains et la nécessité de les respecter et de les protéger. Ces droits transcendent la sphère individuelle pour s’étendre à la sphère des peuples.

Les conflits dont le monde est témoin aujourd’hui trouvent leur origine dans le refus de certains de reconnaître ou de respecter les droits des autres, que ce soit en raison de différences religieuses, raciales ou autres. Race, langue ou intérêt personnel…

Nul n’ignore que le déclin du respect des droits humains chez certains, qu’il s’agisse de dirigeants, d’entités, de partis, de sectes, d’États ou d’organisations, alimente et renforce les tendances à l’avidité, au contrôle, à la domination et au recours à la force plutôt qu’à la justice.

La tragédie dont Gaza, en Palestine occupée, a été témoin ces deux dernières années, et continue de l’être, résulte de l’usurpation persistante par les occupants sionistes des droits du peuple palestinien à sa terre, à sa patrie et à son droit à l’autodétermination, ainsi que du refus du système international d’adopter les normes de justice et de droit pour trouver une solution au conflit qui perdure dans notre région entre les propriétaires légitimes de la terre et l’occupant usurpateur.

De même, les souffrances endurées par le peuple libanais en raison de l’occupation sioniste de certaines parties de son territoire, des attaques incessantes dont il est victime et de la menace qui pèse sur sa sécurité et sa stabilité dans son pays ; Animée par la soif de contrôler ses ressources en eau, en terre et en gaz, l’occupation sioniste tente de contraindre le peuple libanais à se soumettre à ses exigences incessantes en matière de sécurité, d’expansion et de politique.

Il est indéniable que l’occupation sioniste bénéficie – malheureusement – d’un soutien sans faille de la part des grandes puissances qui partagent sa tendance à la domination et à la convoitise des intérêts de notre pays et de notre région, au mépris total des droits de notre peuple et des peuples de la région.

Ce que l’ennemi israélien a fait à Gaza contre le peuple palestinien est un acte de génocide manifeste. Ce qu’il fait au Liban est un acte d’agression flagrant et inacceptable.

Le Hezbollah saisit l’occasion de votre visite au Liban pour réaffirmer son engagement en faveur de la coexistence, de la démocratie consensuelle, du maintien de la sécurité et de la stabilité intérieures, et de la sauvegarde de la souveraineté nationale. Nous nous tenons aux côtés de notre armée et de notre peuple pour faire face à toute agression ou occupation de notre terre et de notre pays.

Nous affirmons également notre droit légitime de rejeter toute ingérence étrangère visant à imposer son hégémonie sur notre pays et notre peuple, et à usurper notre pouvoir de décision national ainsi que l’autorité de nos institutions constitutionnelles.

Si notre foi affirme que les disciples de Jésus-Christ, fils de Marie, sont des messagers d’amour, défendant les droits et respectueux de l’humanité, alors nous nous comptons sur la position de Votre Sainteté qui condamne l’injustice et l’agression dont notre patrie, le Liban, est victime de la part des envahisseurs sionistes et de leurs soutiens.

C’est ce que nous vous confions lors de votre visite, durant laquelle vous exprimerez à tous les Libanais votre sollicitude, votre amour et votre coopération, et durant laquelle nous vous souhaitons confort et sécurité. Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accorder justice, sécurité et soulagement aux opprimés du monde entier.

Avec nos meilleurs vœux.

