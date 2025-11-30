Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a appelé le peuple yéménite à participer à un rassemblement d’un million de personnes sur la place al-Sabeen à Sanaa, demain, dimanche, pour commémorer la fête de l’Indépendance, le 30 novembre.

Dans une déclaration publiée ce samedi à cette occasion, sayyed al-Houthi a expliqué que « cette fête marque l’anniversaire du départ du dernier soldat britannique d’Aden après une occupation du Yémen qui a duré environ 128 ans, et a présenté ses félicitations et ses bénédictions au peuple ».

Sayyed al-Houthi a déclaré que « la manifestation d’un million de personnes de demain affirmera au monde entier que le peuple yéménite ne trahira pas sa nation et n’abandonnera pas les peuples palestinien et libanais, ni aucun autre membre de la nation, comme proie de l’ennemi sioniste ».

Sayyed al-Houthi a déclaré : « Notre cher peuple est ferme et déterminé ; il ne renoncera pas à sa lutte, il ne cédera pas et il ne faiblira pas dans sa défense de la vérité. »

Concernant la phase actuelle, il a expliqué que « l’agression israélienne en cours, menée avec le soutien des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Occident, est une extension de l’approche coloniale occidentale criminelle qui asservit les peuples ».

Il a souligné que « l’occupation israélienne poursuit ses crimes en Palestine et au Liban, au mépris des accords de cessez-le-feu et de toutes les garanties ».

Sayyed al-Houthi a affirmé que « les ennemis préparent une nouvelle vague d’attaques visant les peuples libres et les forces vitales de la nation », considérant « qu’il est impératif de se préparer par tous les moyens à affronter la tyrannie et les crimes des ennemis, tout en restant pleinement vigilants face à leurs complots ».

Sayyed al-Houthi a noté que « le peuple yéménite poursuit ses préparatifs dans divers domaines militaires et enregistre des succès significatifs en matière de sécurité.

Il a ajouté que « la préoccupation constante, la vigilance et la recherche permanente de la préparation de notre peuple, ainsi que le maintien d’un état de préparation, figurent parmi les exigences les plus importantes de la situation et parmi les indicateurs les plus significatifs de sagesse, de bon jugement et de sens des responsabilités religieuses. »

Source: Médias