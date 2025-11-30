Lors de la cérémonie d’inauguration de la base navale flottante Kurdistan, le commandant de la marine iranienne, Shahram Irani, a affirmé que « cette base constitue une infrastructure stratégique à part entière, dotée d’une grande capacité d’opérations en haute mer. Sa mission principale est d’appuyer les unités de combat et de mener des opérations d’escorte ».

Shahram Irani a expliqué que « la marine est prête à fournir des services aux navires des pays amis et voisins, conformément à la politique de paix et d’amitié de l’Iran ».

Il a également annoncé que l’Iran nommerait sa deuxième base flottante Khuzestan .

De son côté, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, a confirmé samedi, lors de la cérémonie d’inauguration de la base flottante Kurdistan et de la mise en opération du destroyer Sahand, que ce dernier, impliqué dans un accident, a été remis en état en un temps record et est désormais prêt à mener des missions navales grâce à des équipements, des armements et des capacités technologiques de pointe ».

Le général Hatami a souligné que « la base flottante Kurdistan est capable de soutenir des unités de combat naval en mer, ainsi que des unités offshores. Il a insisté sur le fait que nommer la base Kurdistan constitue une initiative importante et que, dans le futur, d’autres navires de soutien porteront le nom de provinces iraniennes ».

Dans ce contexte, le général de division Hatami a déclaré que « la marine iranienne a rapidement acquis les équipements nécessaires en navires de surface et sous-marins, armements, équipements de guerre électronique, mines, torpilles et missiles, et que ces progrès se poursuivront grâce au soutien crucial du ministère de la Défense, des entreprises technologiques et des universités ».

L’Iran est un garant de la sécurité dans la région

Le commandant en chef de l’armée iranienne a également expliqué que « son pays se considère comme le principal garant de la sécurité dans la région stratégique du détroit d’Ormuz », soulignant « l’importance de la stabilité régionale pour tous les pays de la région ». Il a affirmé : « L’Iran est un garant de cette paix et de cette sécurité.»

Il a indiqué que « tous les pays de la région devraient bénéficier des ressources de la mer dans des conditions équitables », prévenant que « toute menace à cette sécurité engendrerait une instabilité aux conséquences importantes ».

Il a poursuivi : « Nous sommes présents dans cette région depuis de nombreuses années et nous y resterons. Ceux qui n’ont pas leur place ici devraient la quitter. »

Source: Médias