Les forces d’occupation israéliennes ont mené, ce lundi matin, des raids contre de vastes zones du gouvernorat de Tubas, en Cisjordanie, notamment dans la ville de Tubas et la localité d’Aqaba, et y ont imposé un couvre-feu jusqu’à nouvel ordre.

Après leur déploiement à Tubas et Aqaba, les forces d’occupation ont perquisitionné plusieurs maisons et les ont transformées en avant-postes militaires.

Des bulldozers militaires ont également bloqué des routes, fragmentant davantage le gouvernorat.

Suite à ces raids, le gouvernorat a annoncé la suspension des cours et la fermeture de tous les établissements scolaires.

Par ailleurs, dimanche soir, trois Palestiniens ont été blessés lors d’une agression par des soldats israéliens au point de contrôle militaire de Tayasir, à l’est de Tubas.

Cet assaut contre Tubas intervient au lendemain du retrait des forces d’occupation du gouvernorat, après une offensive de quatre jours qui a causé d’importantes destructions de biens publics et privés, ainsi que des centaines de blessés, des arrestations et des perquisitions dans des domiciles palestiniens.

متابعة| جانب من اقتحام مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية. pic.twitter.com/kvuFIJp2HE

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2025