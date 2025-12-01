Deux patrouilles israéliennes ont pénétré, ce lundi 1er décembre, dans la campagne de Quneitra, dans le sud de la Syrie, sur fond de violations répétées de la souveraineté syrienne.

Selon des sources locales, l’une des patrouilles israéliennes a emprunté la route Jabata-Aïn al-Bayda, au nord de la campagne de Quneitra, où elle a établi un point de contrôle militaire.

Une incursion similaire, menée par une autre patrouille israélienne, a également eu lieu dans le village de Saïda al-Hanout, au sud de Quneitra.

Quelques jours auparavant, un groupe de jeunes Syriens s’était opposé à une force israélienne qui tentait d’infiltrer Beit Jinn, dans la campagne ouest de Damas, au sud de la Syrie.

Ces affrontements avaient fait 20 martyrs parmi les civils syriens, dont des femmes et des enfants, et au moins 13 blessés parmi les soldats israéliens.

Il convient de rappeler qu’Israël occupe de vastes zones du sud de la Syrie depuis la chute du précédent régime et mène des incursions quasi quotidiennes dans plusieurs secteurs.