Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) affirme que ses forces navales ont arraisonné un navire battant pavillon d’Eswatini transportant des centaines de milliers de litres de carburant de contrebande dans le golfe Persique.

Un commandant naval local des gardiens de la Révolution islamique, Heydar Honarian Mojarrad, a déclaré que le navire, transportant 350 000 litres de carburant de contrebande, avait été intercepté dimanche lors d’opérations de surveillance maritime de routine.

Il a indiqué que le navire avait été amené au large de Bouchehr à la suite d’une décision de justice et que sa cargaison serait déchargée.

Selon Mojarrad, les 13 membres d’équipage étaient originaires d’Inde et d’un pays voisin. Le navire et son équipage ont été placés sous protection policière le temps de l’enquête sur ce trafic.

Le commandant a déclaré que la surveillance exhaustive de la région avait permis aux unités navales du CGRI d’identifier et d’intercepter le navire.

Il a réaffirmé que le CGRI reste déterminé à lutter contre les contrebandiers et à protéger les frontières maritimes de l’Iran afin de freiner le trafic de carburant dans ces eaux.

À la mi-novembre, les forces navales du CGRI ont arraisonné un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall dans la région côtière méridionale du Baloutchistan après avoir reçu un ordre judiciaire.

Le navire, baptisé Talara, traversait le détroit d’Hormuz avec « des produits pétrochimiques iraniens… transportés illégalement vers Singapour », ont déclaré à l’époque les gardiens de la Révolution islamique.

La compagnie gérant le pétrolier a confirmé par la suite que l’Iran avait libéré le navire et que ses 21 membres d’équipage étaient tous sains et saufs.

L’Iran, connu pour ses prix du carburant parmi les plus bas au monde grâce à d’importantes subventions et à de fortes disparités de prix avec les pays voisins, continue de lutter contre la contrebande généralisée de carburant par voie terrestre et maritime.

Source: Avec PressTV