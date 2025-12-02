Deux soldats israéliens ont été blessés, ce mardi, lors de d’une opération à l’arme blanche près des villages d’Atara et d’Umm Safa, à l’entrée de la colonie d’Atarot, au nord de Ramallah en Cisjordanie occupée.

L’auteur de cette opération est tombé en martyre, a-t-on indiqué de sources palestiniennes.

Les médias israéliens ont pour leur part rapporté qu’« un Palestinien a poignardé deux Israéliens, qui ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés », ajoutant que les forces de l’armée israélienne présentes sur les lieux ont ouvert le feu contre l’assaillant.

Toujours en Cisjordanie, une soldate israélienne a été blessée lundi soir lors d’une attaque à la voiture bélier près de la colonie de Kiryat Arba.

Dans un communiqué publié sur sa plateforme X, l’armée d’occupation a indiqué qu’un Palestinien avait foncé avec son véhicule sur un groupe de soldats israéliens près du carrefour de Yehuda, percutant une soldate.

Le communiqué indique que : « La soldate a été transportée à l’hôpital pour y être soignée et lauteur de l’attaque traqué par Tsahal ». L’auteur de cette opération est également tombé en martyre.

عاجل | استنفار كبير لقوات الاحتلال في شمال الخليل، بعد انسحاب منفذ عملية الدعس قرب حلحول، وإصابته مجندة إسرائيلية. pic.twitter.com/MUOu1rgZcP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2025

Jihad islamique

En réaction, le mouvement de résistance palestinien le Jihad islamique palestinien a salué les opérations héroïques menées en Cisjordanie et à l’est d’AlQods occupée, notamment l’attaque à la voiture bélier près d’AlKhalil Hébron et l’attaque à l’arme blanche dans la colonie d’Atarot, au nord de Ramallah.

Et de renchérir : « Ces opérations constituent une riposte naturelle à l’escalade des crimes de l’occupation, tels que les raids, les arrestations, les exécutions extrajudiciaires et la destruction de terres et de biens ».

Le Jihad a déclaré que « le mutisme arabe et international, conjugué au soutien américain continu à ‘Israël, encourage l’occupation à poursuivre sa guerre ouverte contre le peuple palestinien ».

Et de conclure : « le peuple palestinien et ses forces de résistance ne reculeront pas face à cette agression et continueront de défendre leur existence et leur droit légitime à la résistance ».

Il convient de noter que les autorités d’occupation et les colons continuent d’intensifier leurs agressions contre les Palestiniens et leurs biens dans différentes régions de la Cisjordanie occupée.