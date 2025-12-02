Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré, ce mardi matin, que les Vénézuéliens se préparent à défendre leur terre, leur souveraineté et leur dignité, « afin de garantir aux générations futures une patrie libre ».

Maduro a ajouté : « Nous ne nous ingérons dans les affaires de personne dans ce monde, alors qu’ils s’abstiennent de s’ingérer dans celles du Venezuela.»

Le président vénézuélien a également indiqué que Caracas disposait d’une structure professionnelle et éthique composée de plus de 200 000 soldats prêts à combattre pour la sécurité, la paix et la souveraineté du pays.

Maduro a en outre affirmé que son pays aspire à une paix fondée sur la souveraineté, l’égalité et la liberté, et ne souhaite pas « une paix d’esclaves ».

Quelques jours auparavant, le président américain Donald Trump a annoncé la fermeture totale de l’espace aérien au-dessus du Venezuela et de la région environnante.

À cette époque, la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a indiqué que Caracas « a activé tous les mécanismes multilatéraux conformément au droit international afin de mettre fin à cette action illégale », soulignant que « le Venezuela l’emportera toujours ».