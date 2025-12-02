Le Syndicat national des journalistes (SNJ) de France et la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ont porté plainte ce mardi 2 décembre à Paris contre ‘Israël’ pour crimes de guerre et entrave à la liberté de la presse à Gaza et en Cisjordanie.

Cette procédure vise les responsables israéliens pour avoir empêché les reporters français de couvrir la guerre à Gaza. Selon les organisations, il pourrait s’agir de « crimes de guerre », pour lesquels le Parquet national antiterroriste à Paris peut enquêter, dès lors qu’ils sont commis contre des Français.

« Cette plainte est la première déposée à ce jour sur le fondement du délit d’entrave à la liberté d’exercer le journalisme, et la première à inviter le ministère public à se prononcer sur l’application de cette incrimination dans un contexte international où les atteintes à la liberté de la presse sont devenues structurelles», soulignent les plaignants dans la centaine de pages de leur requête, rendue publique par France Info.

« Cette plainte […] dénonce une entrave concertée, parfois violente, empêchant les journalistes français de travailler dans les territoires palestiniens et portant atteinte à la liberté de la presse», précise Me Louise El Yafi, l’une des avocates l’ayant rédigée. Elle « souligne aussi l’insécurité croissante visant les journalistes français en Cisjordanie […]. Ces atteintes, en violation du droit international humanitaire, relèvent également de crimes de guerre », ajoute sa consœur, Me Inès Davau.

Un journaliste français travaillant pour plusieurs rédactions francophones et qui tient à garder l’anonymat porte plainte lui aussi : il dénonce son « agression » par des colons lors d’un reportage dans les territoires occupés.

Selon les estimations des autorités locales, depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, Israël a assassiné au moins 311 journalistes et employés travaillant pour des médias.

Les responsables israéliens ont empêché les journalistes de médias étrangers d’entrer de manière indépendante à Gaza, autorisant seulement au cas par cas une poignée de reporters à accompagner leurs troupes.

En France, plusieurs plaintes ont été déposées en lien avec la guerre. Elles visent notamment des soldats franco-israéliens d’une unité d’élite de l’armée israélienne, l’entreprise française d’armement Eurolinks ou encore des Franco-Israéliens qui se rendraient complices du crime de colonisation.

Après l’une de ces plaintes, le Parquet national antiterroriste a aussi demandé à un juge d’instruction parisien d’enquêter pour « crimes de guerre » dans le dossier de la mort de deux enfants français dans un bombardement israélien à Gaza en octobre 2023.

Source: Avec PressTV