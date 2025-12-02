Le mercredi 26 novembre 2025, une balle, vraisemblablement issue d’une arme à feu, a été retrouvée dans la boîte aux lettres du Centre culturel Montréal-la-Cluse, à Nantua (Ain), a annoncé l’association dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X.

Le CCIE (Collectif Contre l’Islamophobie en Europe) a également relayé la déclaration de l’association, confirmant la découverte de la balle et précisant que le Centre culturel condamnait « fermement » cet acte, qu’il qualifie de grave et attentatoire au vivre-ensemble.

L’association a indiqué qu’elle engagerait toutes les démarches juridiques nécessaires et qu’elle suivrait l’affaire avec la plus grande vigilance. Le Conseil d’administration a appelé la communauté au calme, tout en affirmant sa confiance dans le traitement de cette situation par les autorités compétentes.

« Cet acte vise notre association, lieu de rassemblement et de tranquillité, et cherche à perturber la pratique du vivre-ensemble », a précisé le conseil. L’association a également exprimé sa solidarité et ses vœux de rétablissement moral à tous ses membres.

Parallèlement, un incident est survenu le dimanche 30 novembre à la mosquée Ar-Rahma du Puy-en-Velay (Haute-Loire), où le Coran a été profané.

Selon le média local L’Éveil de la Haute-Loire, un ou plusieurs individus se sont introduits dans le lieu de culte en milieu d’après-midi, renversant du mobilier, des bibliothèques et plusieurs exemplaires du Coran. Aucun fidèle n’a été blessé, mais les faits sont qualifiés de « sensibles » en raison du caractère religieux de l’établissement.

Une enquête a été ouverte et la police scientifique s’est rendue sur place pour procéder aux relevés d’usage. Le préfet de la Haute-Loire, Yvan Cordier, a assuré au président de l’association gestionnaire de la mosquée « la pleine mobilisation des forces de l’ordre ».

Plus largement, les organisations de suivi rapportent une intensification durable des actes visant les musulmans en France. Le CCIE a recensé 1 037 actes islamophobes pour l’année 2024, soit une hausse de 25 % par rapport à 2023. Parmi ces faits figurent des agressions, des profanations, des menaces ou des inscriptions injurieuses visant des personnes, des lieux de culte ou des symboles musulmans.

Le ministère de l’Intérieur a pour sa part signalé 242 actes anti-musulmans pour l’année 2023, contre 121 en 2022. Le CCIE estime que le phénomène revêt un caractère « structurel » et met en garde contre sa banalisation dans l’espace public et politique.

Le 16 septembre 2025, une enquête de l’institut Ifop commandée par la Grande Mosquée de Paris révélait que 66 % des musulmans interrogés déclaraient avoir subi des comportements racistes au cours des cinq dernières années.

Source: Avec Anadolu