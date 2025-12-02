Lors de la messe sur le front de mer de Beyrouth, le pape Léon XIV a déclaré que « parfois, sous le poids des difficultés de la vie, nous sommes tentés de céder plutôt que de remercier, c’est pourquoi j’invite le peuple libanais à toujours préserver un esprit de gratitude ».

Il a ajouté : « Nous sommes appelés à ne pas désespérer ».

Le pape a souligné que « cette beauté est assombrie par la pauvreté, la souffrance, les blessures, la fragilité politique, l’instabilité, la crise économique, ainsi que la violence et les conflits ».

Il a conclu son message en exhortant : « Ne désespérez pas et je dis au Liban : relève-toi et sois un signe de paix au Moyen-Orient ».

Le pape Léon XIV a conclu sa visite au Liban, ce mardi vers 13h30. Une cérémonie d’adieu a été organisée en hommage au pape à l’aéroport de Beyrouth en présence du chef d’Etat Joseph Aoun, du président du parlement Nabih Berri et du chef du gouvernement Nawaf Salam.

Source: Avec ANI