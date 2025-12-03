La Première Dame du Liban, Neemat Aoun, épouse du Président libanais Joseph Aoun, a remercié mardi tous les Libanais pour « la plus belle image qu’ils ont présentée au Pape ».

S’adressant à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen après le départ du Pape Léon XIV, Mme Aoun a déclaré : « Nous remercions chacun, des plus jeunes aux plus âgés, de la banlieue sud de Beyrouth à Annaya. C’est le Liban de la paix, et nous sommes unis. » Elle a poursuivi : « Nous sommes unis, la paix est nôtre, et nous la construisons. C’est la coexistence. »

Il convient de noter que le Pape Léon XIV est arrivé à Beyrouth dimanche soir, où il a été reçu par de hauts responsables libanais, à commencer par le Président Aoun. Le président Aoun l’a accompagné au palais présidentiel de Baabda, première étape de sa visite, où il a rencontré le président du Parlement, Nabih Berri, et le Premier ministre, Nawaf Salam.

À l’issue de sa visite au Liban, le pape Léon XIV aura effectué son premier voyage à l’étranger depuis son accession au trône pontifical, après s’être également rendu en Turquie.

Le pape Léon XIV a achevé sa visite historique de trois jours au Liban depuis l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, où une cérémonie officielle d’adieu a été organisée dans le bâtiment VIP, en présence des présidents Joseph Aoun, Nabih Berri et du Premier ministre Nawaf Salam, ainsi que de ministres, députés et hauts responsables militaires et religieux.

La cérémonie a débuté par les hymnes nationaux et du Vatican, suivie d’un discours d’adieu du président Joseph Aoun : « Votre Sainteté le pape Léon XIV, nous nous rencontrons aujourd’hui à l’issue d’une visite qui restera gravée dans la mémoire du Liban et de son peuple. Au cours des derniers jours, vous avez apporté au Liban des paroles d’espérance et de réconfort, parcouru ses régions et rencontré son peuple, qui vous a accueilli avec amour, toutes confessions et appartenances confondues, témoignant de son souhait constant de paix et de stabilité ».

Le président a ajouté : « Votre Sainteté, vous êtes venu au Liban porteur d’un message de paix, appelant à la réconciliation et soulignant que ce petit pays par sa superficie mais grand par sa mission reste un exemple de coexistence et de valeurs humaines qui unissent plutôt que divisent. Dans vos paroles et vos rencontres avec notre peuple, nous avons senti l’intensité de votre amour pour le Liban et son peuple, ainsi que votre sincère souhait de préserver ce pays comme terre de dialogue, de liberté et de dignité pour tous ».

Il a conclu : « Nous vous remercions d’avoir écouté notre peuple et confié au Liban votre message de paix. Nous avons entendu votre message et continuerons à le mettre en pratique. Nous espérons toujours rester présents dans vos prières, et que vos homélies rappellent à chaque fidèle et responsable dans le monde que notre peuple est un peuple de foi, qui refuse la mort et le départ, un peuple qui persévère dans l’amour, la paix et la vérité, un peuple qui mérite la vie ».

Le président a terminé en disant : « En vous quittant, nous ne disons pas adieu seulement à un invité de marque, mais à un père qui nous a apporté sérénité et nous a rappelé que le monde n’a pas oublié le Liban, et qu’il y a ceux qui prient pour lui et œuvrent pour la paix. Vive votre Sainteté, vive la paix, vive le Liban ».

Source: Médias