Les forces d’occupation israéliennes ont imposé un couvre-feu total à la ville de Qabatiya, au sud du camp de réfugiés de Jénine, mardi, quelques heures après la démolition d’un bâtiment à l’intérieur du camp. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne militaire menée en Cisjordanie depuis plus d’une semaine.

La municipalité de Qabatiya a confirmé avoir été informée par l’agent de liaison civil israélien que le couvre-feu avait débuté à 13h00, heure locale, et resterait en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les habitants ont été invités à rester chez eux pour leur sécurité.

Cette mesure fait suite à une série de raids menés ces derniers jours à Qabatiya, comprenant des perquisitions approfondies et la transformation de plusieurs maisons en avant-postes militaires.

L’armée d’occupation israélienne a déployé d’importants renforts dans la ville et en a fermé les accès, ce qui coïncide avec une escalade militaire plus large dans les gouvernorats d’Hébron, de Ramallah, de Naplouse et de Tubas.

Démolitions et raids

La Cisjordanie a été le théâtre aujourd’hui d’une vaste campagne de raids, visant des dizaines de maisons. Les forces d’occupation ont fermé les principaux axes routiers, perturbant la circulation des citoyens, les services publics et les écoles.

À Tubas, l’escalade se poursuit depuis plus d’une semaine, causant d’importants dégâts aux infrastructures, blessant des centaines de Palestiniens et procédant à des dizaines d’arrestations.

Par ailleurs, depuis le 21 janvier, « Israël » poursuit une opération militaire de grande envergure dans les camps de réfugiés de Jénine, Nur Shams et Tulkarm. Selon les chiffres officiels, des milliers de maisons ont été démolies et environ 32 000 Palestiniens ont été déplacés.

À Ramallah, le ministère palestinien de la Santé a annoncé la mort d’un jeune homme originaire de Beit Rima, au nord de la ville, abattu par les forces d’occupation israéliennes. L’armée d’occupation israélienne affirme que le jeune homme a tenté une attaque au couteau près de la colonie d’Atarot, au cours de laquelle deux soldats ont été légèrement blessés.

Les forces d’occupation ont pris d’assaut la ville et perquisitionné le domicile de Mouhammad Asmar, décédé, tandis qu’un cordon de sécurité était établi autour de la colonie d’Atarot et que des points de contrôle étaient installés dans les villages voisins.

Un adolescent palestinien de 17 ans a été tué par les forces d’occupation israéliennes, qui ont affirmé avoir abattu un Palestinien soupçonné d’avoir perpétré une attaque à la voiture bélier ayant blessé une soldate lundi soir près du carrefour de Yehuda, au nord d’Hébron.

À Naplouse, les forces d’occupation israéliennes ont démoli la maison de la famille du prisonnier Abdul Karim Sanoubar, dans la ville de Zawata, à l’ouest de la ville, après avoir contraint 13 familles à évacuer leurs domiciles depuis l’aube.

Les autorités israéliennes ont décidé de démolir la maison après avoir accusé Sanoubar d’avoir posé des engins explosifs dans une gare routière de Bat Yam plus tôt dans l’année.

Ces événements surviennent dans un contexte de ce que les organisations de défense des droits humains qualifient d’escalade sans précédent des attaques menées par l’armée et les colons contre les Palestiniens et leurs biens au cours des deux années de guerre israélienne contre Gaza. Cette escalade en Cisjordanie a fait au moins 1 087 morts, environ 11 000 blessés et plus de 21 000 arrestations parmi les Palestiniens.

