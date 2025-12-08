Le chef de la mission de maintien de la paix de la FINUL et son commandant, le général de division Diodato Abagnara, a confirmé que « la FINUL ne dispose d’aucune preuve que le Hezbollah se reconstruisait au sud du fleuve Litani, au Liban ».

Abagnara a déclaré à la chaîne israélienne Channel 12 que « ses forces n’ont aucun mandat pour désarmer le Hezbollah », ajoutant : « Nous devons assister l’armée libanaise. »

Il a également expliqué « qu’Israël viole ouvertement l’accord de cessez-le-feu au Liban », avertissant que « la moindre erreur pourrait entraîner une escalade majeure ».

Abagnara a souligné que « les attaques israéliennes quotidiennes contre le Liban constituaient une violation constante et flagrante de la résolution 1701, et qu’il était tenu de rendre compte de cette situation ».

Abagnara Il convient de noter « qu’Israël viole l’accord de cessez-le-feu, le Liban étant soumis à une série d’attaques quasi quotidiennes, allant des frappes aériennes à la destruction de terres agricoles, sans compter la présence constante d’avions de reconnaissance dans son espace aérien ».

Les données de la FINUL révèlent l’ampleur des violations en cours, recensant plus de 10 000 violations israéliennes depuis la signature de l’accord.

Liban : Les forces d’occupation israéliennes bombardent Dhahira, une bombe est larguée sur Adaysseh

Le correspondant d’Al-Manar dans le sud du Liban a rapporté dimanche qu’un avion israélien a largué une bombe sur la ville d’Adaysseh.

Simultanément, les forces d’occupation israéliennes ont ouvert le feu à la mitrailleuse depuis la position de Jardah en direction de Dhahira.

Source: Médias