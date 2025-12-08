L’envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack, a déclaré lors d’une table ronde au Forum de Doha que « toutes les décisions occidentales concernant le Moyen-Orient depuis l’accord Sykes-Picot ont été erronées », ajoutant que « le monde continue de subir les conséquences de ces politiques ».

Barrak a expliqué que « le président américain Donald Trump a pris ses décisions concernant la Syrie après une étude approfondie » et « qu’il a jugé nécessaire de donner une chance au président al-Charaa ».

Barrak a souligné que « les progrès accomplis en Syrie ont été héroïques », estimant que « ceux qui en sont responsables devraient être encouragés et soutenus».

Auparavant, Barrak avait affirmé que « Washington a tenté à deux reprises de changer le régime en Iran et a échoué ».

Source: Médias