La Chine a lancé samedi une fusée porteuse Longue Marche-8A depuis la province insulaire méridionale de Hainan, envoyant un groupe de satellites Internet dans l’espace.

La fusée a décollé à 15H53 depuis le site de lancement commercial de vaisseaux spatiaux de Hainan. Elle a placé avec succès les charges utiles, le 14e groupe de satellites Internet en orbite basse, sur l’orbite prédéfinie.

Développée par l’Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement, la fusée Longue Marche-8A mesure 50,5 mètres de long et pèse 371 tonnes au décollage. Elle est capable de transporter jusqu’à sept tonnes sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 700 km.

La fusée a effectué son premier vol en février de cette année, et est depuis entrée dans un mode de lancement à haute densité.

Cette mission marque la première fois que la fusée de la série Longue Marche-8 passe de son propergol principal du kérosène de fusée conventionnel à base de pétrole au kérosène de fusée à base de charbon.

Le nouveau carburant est respectueux de l’environnement, facile à stocker et à transporter, et plus rentable. Ses performances restent stables et fiables, tout comme celles du kérosène à base de pétrole, ce qui permet de jeter les bases d’une « énergie verte » pour les prochaines missions de lancement à haute fréquence.

La mission de samedi est également le cinquième vol de la fusée Longue Marche-8A et le 612e lancement de la série de fusées Longue Marche.

Source: Médias