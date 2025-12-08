A la une

L’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrack, s’est de nouveau attaqué à la souveraineté libanaise, appelant à « réunir la Syrie et le Liban », sous prétexte qu’ils représentent une « civilisation magnifique.»

Lors de sa participation au Forum de Doha, Barrack a déclaré, le dimanche 7 décembre, que « Washington étudie des solutions aux problèmes au Liban et en Syrie ».

Selon Barrack, la situation en Syrie « évolue dans la bonne direction, il faut laisser le pays tracer sa propre voie ».

Entre-temps, le mutisme officiel libanais était frappant et alarmant, en particulier des piliers de l’État et des politiciens qui se considèrent « souverainistes ».

Rappelons qu’en juillet 2025, Thomas Barrack avait également tenu des propos controversés, évoquant la possibilité « d’annexer le Liban à la Syrie si l’État continue de s’affaiblir et ne parvient pas à contrer l’armement du Hezbollah ».

Ces propos ne constituent pas un simple lapsus, mais révèlent clairement les scénarios US fomentés contre le Liban.