Le président libanais Joseph Aoun a affirmé à l’envoyé français Jean-Yves Le Drian rejeter les accusations selon lesquelles l’armée libanaise ne remplirait pas pleinement son rôle au sud du fleuve Litani, dans le Sud-Liban.

La présidence libanaise a déclaré dans un communiqué de presse que « le Liban soutient tout audit mené par le Mécanisme d’enquête commun (MEC) sur les procédures mises en œuvre au sud du Litani, conformément à la résolution 1701 ».

L’envoyé français a également rencontré le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raji.

Il convient de noter « qu’Israël » continue de violer l’accord de cessez-le-feu, soumettant le Liban à une série d’attaques quasi quotidiennes, allant des frappes aériennes à la destruction de terres agricoles, en plus des survols constants d’avions de reconnaissance dans l’espace aérien libanais.

