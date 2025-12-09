Le commandement de la Garde nationale druze de Suweida a publié un communiqué lundi soir confirmant que ses positions sur l’axe ouest de la ville (Tell Hadid, la route des Usines, Kanaker) ont été la cible de multiples attaques menées par des factions militaires affiliées au ministère syrien de la Défense.

Selon le communiqué, « les attaques ont notamment consisté en des tirs de mortier aveugles et l’utilisation de drones, dans le but de déstabiliser et de perturber les positions militaires ».

Le communiqué a expliqué que « les forces de la Garde nationale ont contré ces attaques et les sources de tirs par des moyens appropriés, et sont parvenues à neutraliser les tirs ennemis et à reprendre le contrôle total de la situation sur le terrain ».

Le commandement de la Garde nationale a affirmé que « tous les axes sont sous contrôle total et que ses forces sont en état de préparation opérationnelle maximale, capables de dissuader et de contrer efficacement toute menace, garantissant ainsi la sécurité de la région et la stabilité de ses habitants ».

Il est à noter qu’en juillet, la province syrienne méridionale de Suweida a été le théâtre d’affrontements entre des hommes armés druzes et des forces tribales bédouines soutenues par les forces du gouvernement de transition à Damas, qui ont conduit à la mort de 2 026 personnes par le biais d’exécutions sommaires, de bombardements israéliens et d’autres actes de violence armée, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Source: Médias