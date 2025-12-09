Un média d’Etat syrien a rapporté mardi que des tirs d’origine inconnue avaient frappé une zone de Damas abritant un aérodrome militaire, sans faire de victimes.

« Les abords de l’aérodrome militaire de Mazzé, à Damas, ont été visés par trois obus d’origine inconnue, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels », a indiqué l’agence officielle Sana, citant une source militaire.

Les autorités ont été déployées sur place et « ont entamé des investigations pour déterminer l’origine des tirs », a ajouté l’agence, après que des détonations ont été signalées plus tôt dans le secteur.

Cet incident survient alors que le pays a célébré lundi le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, l’ancien président destitué par une coalition jihadiste pro Al-Qaïda désormais au pouvoir.

Le mois dernier, une femme a été blessée dans une explosion survenue également dans le quartier Mazzé 86 de Damas, provoquée par des missiles tirés depuis une plateforme mobile.

Source: Agences