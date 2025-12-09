Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré ses homologues chinois et saoudien, Miao Deyu et Waleed Al-Khuraiji, à l’issue de la troisième réunion trilatérale Iran-Chine-Arabie saoudite à Téhéran.

Araghchi a salué la position constructive de la Chine sur les questions relatives au Moyen-Orient, soulignant « son rôle important dans la promotion de la paix et de la stabilité internationales ».

Il a également insisté « sur l’engagement de l’Iran à renforcer ses relations avec ses voisins, notamment l’Arabie saoudite, sur la base du principe de bon voisinage ».

Araghchi a ajouté que « les relations entre Téhéran et Riyad connaissent un développement croissant dans les domaines d’intérêt commun, et que des consultations sont en cours entre les deux parties ».

Il a par ailleurs affirmé que « l’Iran et la Chine sont déterminés à mobiliser toutes les ressources disponibles pour renforcer leurs relations bilatérales ». Il a souligné que « le maintien de la sécurité et d’une stabilité durable dans la région exige la coopération de tous les États de la région », et a insisté sur le fait que « l’Iran aspire à bâtir une région forte et stable, libre de toute ingérence étrangère ».

De leur côté, les vice-ministres des Affaires étrangères de Chine et d’Arabie saoudite ont affirmé la volonté de leurs pays de développer leurs relations avec l’Iran dans tous les domaines.

Aujourd’hui, une déclaration conjointe de l’Iran, de l’Arabie saoudite et de la Chine a appelé à la cessation immédiate de l’agression israélienne contre la Palestine, le Liban et la Syrie. Cette déclaration souligne également que « l’Iran apprécie les positions claires prises par l’Arabie saoudite et la Chine pour condamner l’agression israélienne à son encontre ».

Source: Médias