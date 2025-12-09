Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi que « son pays poursuivrait son opération militaire spéciale en Ukraine jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints », affirmant que « le Donbass est un territoire russe, et c’est un fait historique».

Lors d’une réunion du Conseil russe pour le développement de la société civile et des droits de l’homme, M. Poutine a ajouté : « Nous irons jusqu’au bout de cette affaire, jusqu’à ce que les objectifs de l’opération militaire spéciale soient atteints.»

Le président russe a également souligné que le Donbass représente « un territoire important ; c’est notre territoire historique, sans aucun doute . La Russie a été fondée de telle sorte que ce territoire en ait toujours fait partie », notant que la Russie tente de « mettre fin à la guerre qui a commencé par un coup d’État en Ukraine, et à laquelle elle a été contrainte d’agir par la force militaire ».

Source: Avec RT