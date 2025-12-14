L’armée libanaise a mené une fouille approfondie d’une maison à Yanouh, dans le sud du Liban, suite à une menace de bombardement formulée par les forces d’occupation israéliennes sous prétexte que des armes s’y trouvaient.

Le correspondant d’Al-Manar a confirmé que » la fouille n’a pas permis de découvrir ni armes ni matériel, précisant qu’une patrouille de l’armée libanaise était entrée dans la maison à deux reprises pour accomplir les procédures nécessaires ».

Le correspondant a expliqué que » la FINUL avait participé à la fouille à la demande du Mecanism d’enquête conjoint de la FINUL et a confirmé que la maison menacée ne contenait aucun matériel militaire ».

De son côté, la FINUL a annoncé avoir, plus tôt dans la journée, « accompagné l’armée libanaise à Yanouh en appui à une opération de fouille menée par cette dernière ».

La FINUL a indiqué n’être « entrée dans aucun bâtiment et avoir quitté les lieux immédiatement après la fin de l’opération », tout en précisant avoir reçu ultérieurement, par l’intermédiaire du Mecanism d’enquête conjoint de la FINUL, des informations faisant état de « l’intention de l’armée israélienne de mener une frappe aérienne sur Yanouh ».

Les forces de la FINUL ont précisé avoir informé l’ennemi israélien que « toute action de ce type constitue une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité ».

