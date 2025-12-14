Le secrétaire général du Hezbollah, Son Éminence Cheikh Naïm Qassem, a affirmé : « Que l’Amérique le sache, nous nous défendrons même si le ciel nous tombe sur la terre. Nous ne livrerons point nos armes pour servir les intérêts d’Israël, même si le monde entier s’unit contre le Liban. »

Il a souligné : « Comprenez bien que la terre, les armes et l’esprit forment un bloc indissociable. Toute tentative de désarmer ou de toucher à l’un d’eux revient à toucher aux trois, ce qui équivaut à mettre fin à notre existence même. Nous ne le permettrons pas, et cela n’arrivera pas. »

Cheikh Qassem a insisté : « Nous ne dévierons pas de notre position, qui est la plus honorable des positions nationales et qui ne requiert aucune validation de la part de ceux qui ont un passé trouble, criminel, séditieux ou corrompu. »

Il a rappelé que « la résistance a accompli quatre grandes victoires : « Elle a libéré le pays, tenu bon, dissuadé l’ennemi et stoppé l’invasion du Liban lors de la bataille des plus Braves. »

Il a ajouté : « S’ils nous tuent, notre sang coulera à nouveau. Si le Liban capitule, son héritage disparaîtra, son histoire sera effacée et il n’aura plus d’avenir. Avec Israël, il n’y a pas de place pour les musulmans ni pour les chrétiens au Liban.»

Il a averti : « Attention, ce projet est extrêmement dangereux et pourrait mener à la chute du Liban. Ils veulent affaiblir la résistance et maintenir l’armée sans armes qualitatives afin que le Liban soit impuissant. »

Il a poursuivi : « L’État doit cesser de faire des concessions. N’avez-vous pas entendu l’ambassadeur américain dire que négocier est une chose et poursuivre l’agression en est une autre ? Il est évident que les négociations constituent un processus indépendant, ce qui signifie que l’agression continuera. Alors, à quoi bon négocier ?»

Il a exhorté l’État à « reconsidérer sa position et à revoir sa stratégie », déclarant : « Mettez en œuvre l’accord, puis discutez de la stratégie de défense. Ne nous demandez pas de ne pas nous défendre alors que l’État est incapable de protéger ses citoyens. Que l’État assure la protection et la souveraineté, et nous pourrons alors aborder tous les aspects de la stratégie de défense et parvenir à un accord final. »

Ces propos du cheikh Qassem ont été tenus lors du rassemblement fatimide organisé par l’Unité d’action des femmes du Hezbollah à l’occasion de la naissance de Fatima al-Zahraa, fille du prophète Mohammad (que la paix soit sur eux) ».

Le plan de l’ennemi était d’éliminer le Hezbollah, et les résultats de sa guerre contre le Liban s’amenuisent

Cheikh Naïm Qassem a affirmé que « le plan de l’ennemi, après l’assassinat de Son Éminence Sayyed Nasrallah et de tous les martyrs, et après avoir frappé certaines n de nos capacités, visait à éliminer le Hezbollah. » Il a expliqué : « Nous avons mené une bataille acharnée et avons empêché l’ennemi d’atteindre son objectif. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, les Israéliens affirment que les résultats de leur guerre contre le Liban s’amenuisent, et c’est compréhensible. Ils n’ont pas atteint leurs objectifs, et la présence de la résistance est synonyme de survie. »

Il a indiqué : « Grâce à notre unité et à notre fermeté, la guerre ne pourra peut-être pas éclater. Les agents d’Israël au Liban l’encouragent contre leur propre pays et leur propre peuple. Quoi qu’il en soit, si la guerre éclate, elle n’atteindra pas ses objectifs. »

Cheikh Qassem a affirmé : « Si l’Amérique agit dans son propre intérêt au Liban, soyez assurés qu’elle cherchera une solution. Mais si elle ne se soucie pas de l’existence du Liban au nom d’Israël, le Liban n’aura aucun avenir s’il capitule et donc il doit résister et combattre. »

Il a souligné qu’« Israël n’entrera pas en guerre sans une décision américaine. »

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase après l’accord de cessez-le-feu, et l’État est responsable de sa souveraineté et de l’expulsion de l’occupant

Le secrétaire général du Hezbollah a affirmé que le Liban est entré dans une « nouvelle phase » depuis la conclusion de l’accord de cessez-le-feu, une phase qui surpasse tout ce qui l’a précédée.

Il a expliqué que « cette étape exige une approche différente, l’État étant désormais responsable de sa souveraineté, de la protection du Liban, de l’expulsion de l’occupant et du déploiement de l’armée ». Il a souligné que « la résistance a fait tout le nécessaire pour appliquer cet accord et soutenir l’État libanais ».

Cheikh Qassem a insisté sur le fait que « toute discussion qui nous ramène à la période antérieure à l’accord et qui s’appuie sur des éléments de preuve de cette époque est vaine, car nous sommes entrés dans une nouvelle phase, et c’est cette nouvelle phase que nous voulons juger ». Il a fait remarquer que l’accord est appliqué « intégralement » du côté libanais, tandis qu’« Israël ne fait pas le moindre pas en ce sens ».

Il a ajouté que « le Hezbollah, depuis la conclusion de l’accord, considère toutes les actions d’Israël comme une continuation de l’agression, et perçoit cette agression comme un danger pour le Liban et pour nous ».

La dissuasion et la prévention de toute agression relèvent de la responsabilité de l’État et de l’armée, et la résistance n’acceptera aucun cadre menant à la capitulation

Cheikh Naïm Qassem a ajouté que la résistance « est tenue de maintenir sa foi, sa disposition au sacrifice et sa continuité, mais elle n’est pas tenue d’empêcher toute agression ». Il a expliqué que « la dissuasion, c’est-à-dire la prévention de toute agression et la mise à terme à toute action ennemie, n’est pas la fonction de la résistance, mais celle de l’État et de l’armée ».

Il a souligné que la fonction de la résistance est « de soutenir l’État et l’armée, de libérer le territoire occupé et de faire face lorsque l’État et l’armée échouent », insistant sur le fait que son rôle est de « soutenir et d’empêcher l’ennemi de s’implanter et de contribuer à la libération », tandis que la protection du Liban « incombe en premier lieu au pouvoir politique, et non à la résistance ».

Cheikh Qassem a poursuivi, s’interrogeant : « Si l’armée est incapable d’assurer la protection, exigeons-nous son désarmement ? Non. Si elle est incapable d’assurer la protection, nous exigeons le renforcement de son arsenal. » Il a ajouté : « Si la résistance échoue à assurer la protection et que les Israéliens avancent, exigeons-nous le désarmement de la résistance ? Ou bien mettons-nous cette force au service de l’armée et de l’État pour affronter l’occupant ? »

Il a affirmé que « la résistance est prête à coopérer pleinement avec l’armée libanaise » et l’a aidée à étendre son autorité. Il a ajouté que la résistance « adhère à une stratégie défensive qui tire parti des forces du Liban et de sa résistance ».

Il a souligné, en revanche, que « la résistance n’est pas prête à accepter un quelconque cadre qui conduirait à la capitulation face à l’entité israélienne et à la tyrannie américaine ».

La femme de la résistance est un symbole de fierté et une partenaire essentielle dans la construction de l’avenir du Liban.

Dans son discours, cheikh Naim Qassem a affirmé que « ce rassemblement fatimide est un grand rassemblement lié à l’unité de l’action des femmes au sein du Hezbollah », expliquant que « ce rassemblement fatimide exprime cet environnement, cette tendance et cette conviction associés au Hezbollah et à la résistance dans les arènes du jihad et de l’action ».

Il a souligné que Fatima al-Zahraa « est un modèle pour les femmes du monde entier et un exemple d’application authentique de l’islam musulman », la décrivant comme « l’idéal humain le plus élevé, un modèle pour les femmes comme pour les hommes, mais avant tout pour les femmes ».

Il a ajouté : « Nous nous réunissons à l’Assemblée fatimide sous la bannière de l’exemple de Fatima al-Zahraa, selon une approche islamique qui considère les femmes comme des êtres humains. »

Il a expliqué que « ce rassemblement témoigne de l’alliance, l’alliance de résistance, l’alliance du Hezbollah, l’alliance de Son Éminence, le Maître des Martyrs de la Nation, le fondateur de ce mouvement et celui qui éclaire toutes ses facettes sur le fondement des principes authentiques de l’Islam ».

Il a poursuivi : « Je suis fier des femmes de la résistance — les filles, les mères, les épouses, les grands-mères et toutes les femmes de notre société. Vous êtes les étendards de l’honneur, de la moralité, de la résistance et du patriotisme, et vous êtes les pionnières qui éduquent les générations futures sur la droiture et le droit chemin. »

Source: Al-Manar