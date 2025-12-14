Le Commandement central américain a annoncé la mort de deux soldats américains et d’un interprète civil américain, ainsi que trois autres soldats blessés, à la suite d’une embuscade dans le désert syrien. L’assaillant a été neutralisé.

Le Commandement a expliqué que, « par respect pour les familles des victimes et conformément à la politique du département de la Défense des États-Unis, l’identité des soldats décédés ne sera pas divulguée pendant les 24 heures suivant la notification de leurs familles. De plus amples informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles ».

De son côté, le secrétaire américain à la Défense, Pete Higseth, a déclaré : « L’auteur de cette attaque a été tué par les forces alliées. Que cela soit clair pour tous : quiconque s’en prend à des Américains où que ce soit dans le monde saura jusqu’à la fin de ses jours que les États-Unis le traqueront, le trouveront et l’élimineront sans pitié. »

Le communiqué du Pentagone a indiqué que « l’attaque a eu lieu alors que les soldats effectuaient une mission de liaison avec les autorités locales. L’objectif de la mission était d’appuyer les opérations antiterroristes contre Daech dans la région ».

Le communiqué confirme également qu’une enquête approfondie est en cours.

Un responsable du Pentagone a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « l’attaque s’était produite dans une zone non contrôlée par le président syrien temporaire Ahmed al-Charaa ( alias Golani) et que les premières constatations indiquaient qu’elle avait très probablement été menée par Daech ».

Cette déclaration intervient après que des responsables syriens ont confirmé à Reuters que « l’auteur de l’attaque contre les forces syriennes et américaines à Palmyre était un membre des forces de sécurité syriennes ».

Ministère de l’Intérieur syrien : L’assaillant était un membre des forces de sécurité syriennes

Par ailleurs, le porte-parole du ministère de l’Intérieur syrien, Nour al-Din al-Baba, a confirmé que « l’assaillant des forces syriennes et américaines à Palmyre était un membre des forces de sécurité syriennes et adhérait à une idéologie extrémiste ».

Al-Baba a ajouté que « les Forces de sécurité intérieure avaient averti à l’avance les forces partenaires dans la région désertique de la possibilité d’incursions ou d’attaques imminentes de Daech ».

Il a expliqué que « les forces de la coalition internationale n’avaient pas tenu compte de ces avertissements, ce qui avait entraîné un incident de tir sur l’une de leurs bases dans le désert de Palmyre ».

