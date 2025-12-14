Deux étudiants ont été tués et neuf autres blessés, le samedi 13 décembre, lors d’une fusillade survenue à l’université de Brown à Providence, dans l’Etat de Rhode Island, a déclaré Brett Smiley, le maire de la ville.

Les rues autour du campus de l’université restaient bloquées plusieurs heures après la fusillade et la sécurité a été renforcée dans la ville alors que la police recherche encore le suspect.

« L’individu responsable (de la fusillade) est toujours en fuite », a dit Brett Smiley, lors d’une conférence de presse organisée à 21h30 (02h30 GMT).

Le chef adjoint de la police, Timothy O’Hara, a déclaré que le suspect n’avait pas été identifié.

Les responsables ont indiqué qu’un homme vêtu de noir était recherché et qu’ils allaient rendre publique une vidéo dans laquelle on peut voir le suspect.

Des agents fédéraux et des policiers venus de villes voisines participent aux recherches, ont-ils fait savoir.

Timothy O’Hara a dit que des douilles avaient été retrouvées sur les lieux de la fusillade, mais que la police n’était pas prête à dévoiler davantage de détails.

« Nous sommes à une semaine et demie de Noël. Deux personnes sont mortes aujourd’hui et huit autres sont à l’hôpital », a dit Brett Smiley dans la soirée. « S’il vous plaît, joignez-vous à nos prières pour ces familles. »

Huit étudiants ont été grièvement blessés lors de la fusillade, survenue dans un bâtiment de l’université alors que se déroulaient des examens, ont dit les responsables. Un neuvième étudiant a été blessé par des éclats de balle, a dit Brett Smiley.

« Il s’agit du jour dont on espère qu’on ne le verra jamais », a déclaré la présidente de l’université, Christina Paxson, lors d’une conférence de presse.

L’université de Brown, qui fait partie de la très fermée « Ivy League » rassemblant les établissements supérieurs d’élite américains, compte des centaines de bâtiments. L’institution a demandé aux étudiants de rester à l’abri.

« Nous allons faire en sorte d’arrêter la personne qui a fait tant de mal à tant de monde », a dit le gouverneur de l’Etat de Rhode Island, Daniel McKee.

Les recherches ont été compliquées par l’affluence dans le centre-ville de Providence, alors que des milliers de personnes s’y massaient pour assister à des concerts ou y effectuer leurs achats de Noël, ont rapporté les médias locaux.

Le président américain Donald Trump a dit aux journalistes avoir été informé de la situation qu’il a qualifiée de « terrible ».

« Nous ne pouvons que prier pour les victimes et ceux qui ont été gravement blessés », a-t-il déclaré.

Source: Avec Reuters