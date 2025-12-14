Le ministre iranien des Affaires étrangères a exhorté les États-Unis à respecter la nation iranienne et le pouvoir en place qu’elle a choisi.

Abbas Araghchi a formulé ces propos, le samedi 13 décembre, dans une interview accordée à la chaîne qatarie Al Jazeera, dans le cadre d’un documentaire examinant les aspects de la guerre de 12 jours en juin, imposée par le tandem israélo-américain à la République islamique d’Iran.

Il a réitéré que seule la nation iranienne pouvait juger du sort de son pays, conseillant aux États-Unis de respecter à la fois le peuple iranien et l’ordre politique qu’il a choisi par le biais d’un processus électoral démocratique.

M.Araghchi a rappelé la méfiance de longue date de l’Iran envers les États-Unis qui manquaient toujours de respect et de sincérité dans leurs relations avec Téhéran.

Entre autres, il a évoqué de lourdes sanctions économiques imposées par Washington au peuple iranien pour réaffirmer que tout comme des années de pression et de sanctions n’ont pas permis de résoudre les problèmes entre les deux pays, la force militaire ne pourra non plus apporter des résultats durables.

« Si les bombardements peuvent détruire des bâtiments et du matériel, ils ne peuvent pas toutefois anéantir la technologie, le savoir-faire ou la volonté d’une nation », a-t-il déclaré.

Ailleurs dans ses propos, le haut diplomate iranien a souligné que le manque de confiance actuel ne devait pas servir de prétexte pour abandonner totalement la diplomatie, laquelle demeure la voie la plus viable pour résoudre les différends.

Pour résoudre les problèmes existants, affirme-t-il, il faut une solution négociée issue d’un engagement diplomatique. « L’Iran ne cherche pas la guerre et continue de privilégier la diplomatie comme moyen de régler les problèmes existants. »

L’Iran et ses forces armées parfaitement préparé à toute éventualité

Le ministre iranien des Affaires étrangères n’a pas écarté la possibilité d’une nouvelle guerre du régime israélien, rappelant en même temps que les rumeurs propagées faisaient partie d’une guerre psychologique israélienne, qui vise à semer – en vain- peur et panique en Iran.

L’Iran, insiste-il, est parfaitement préparé à toute éventualité; ses forces armées et sa population sont prêtes à défendre la souveraineté nationale en toutes circonstances.

