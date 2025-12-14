Une étude vient de révéler que les personnes noires et musulmanes sont victimes d’une discrimination disproportionnée sur le marché allemand de l’immobilier.

Le logement est un besoin existentiel fondamental qui influe sur tous les aspects de la vie d’une personne, de ses perspectives de carrière à sa santé physique et mentale. Or trouver un logement convenable peut s’avérer difficile en Allemagne, et encore plus pour les personnes qui ne sont pas allemandes et blanches. C’est ce que révèle une nouvelle étude du Centre allemand pour la recherche sur l’intégration et la migration (DeZIM). Il s’agit de la première analyse complète sur la manière dont les personnes racisées, c’est-à-dire issues de groupes victimes de racisme, sont fréquemment aussi victimes de discrimination sur le marché du logement.

Selon une étude réalisée par le Moniteur national de la discrimination et du racisme, les musulmans et les noirs ont déclaré être exclus des visites d’appartements en raison de la discrimination beaucoup plus fréquemment que les personnes non-racisées, avec une probabilité de 35 % et 39 % respectivement, contre 11 %.

Les chercheurs ont également trouvé des preuves à l’appui de cette tendance : ils ont envoyé des candidatures à des annonces immobilières réelles, en variant les noms des candidats supposés tout en conservant les mêmes revenus et le même niveau d’éducation.

Les résultats ont montré que les candidats ayant des noms à consonance allemande avaient 22 % de chances d’être invités à une visite, tandis que seuls 16 % des candidats ayant des noms courants au Moyen-Orient, en Turquie ou en Afrique recevaient des invitations.

Ce rapport a révélé que les personnes issues de minorités raciales et ethniques sont plus susceptibles de vivre dans des conditions de location précaires : 12 % des personnes racisées avaient des contrats de location à durée déterminée, contre 3 % des personnes non racisées.

Elles ont également tendance à supporter une charge financière nettement plus lourde en raison des coûts du logement, ce qui signifie qu’elles consacrent 40 % ou plus de leurs revenus au logement.

« Le marché immobilier est complètement contaminé par le racisme. Vous pouvez parler à toutes sortes de personnes noires et elles vous raconteront des histoires très similaires », explique Tahir Della, porte-parole d’un groupe de défense des personnes noires en Allemagne basé à Berlin.

L’étude révèle également des inégalités en matière de qualité, de coût et de taille des logements. Elle montre que la probabilité de vivre dans un logement présentant des défauts est d’environ 57 % pour les personnes issues de minorités raciales et ethniques, contre 48 % pour les personnes non-racisées.

Ces minorités sont plus fréquemment exposées à des niveaux élevés de pollution environnementale, tels que les niveaux de dioxyde d’azote dans leur cadre de vie.

Elles ont également tendance à vivre dans des conditions nettement plus exiguës, avec une surface habitable moyenne de 47 mètres carrés et 1,3 pièce par personne, contre 69 mètres carrés et 1,9 pièce pour les personnes non-racisées.