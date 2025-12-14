Dix personnes, dont un tireur présumé, ont été tuées dans une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, en Australie, où se déroulait une fête juive, selon la police locale. Toujours selon la police, au moins 11 personnes ont été blessés, dont deux policiers, et un deuxième tireur supposé est dans un état critique.

Il semblerait qu’un événement de Hanoukka (fête juive) ait été la cible de l’attaque, qui, selon des sources policières, aurait été planifiée depuis des mois.

Les agents continuent de fouiller la zone à la recherche de bombes actives, un rapport non confirmé ayant été transmis à la police selon lequel une bombe aurait été placée sous le pont piétonnier.