La chaîne de télévision australienne ABC a rapporté que l’Organisation australienne de renseignement et de sécurité (ASIO) avait ouvert une enquête il y a six ans sur les liens entre l’un des auteurs de l’attentat de Bondi Beach et Daech.

La police australienne a identifié les auteurs de cette attaque comme étant Sajid Akram, 50 ans, tué lors d’une fusillade avec la police, et son fils, Naveed Akram, 24 ans, toujours hospitalisé dans un état critique sous surveillance policière.

L’ABC a cité un haut responsable de la Force opérationnelle conjointe de lutte contre le terrorisme chargée de l’enquête sur l’attaque sur la plage Bondi, qui a déclaré que les services de renseignement avaient enquêté sur des soupçons concernant le fils, Naveed Akram, en 2019.

Ce responsable a expliqué que Naveed était soupçonné d’entretenir des liens étroits avec un membre de Daech arrêté en juillet 2019 et reconnu coupable d’avoir planifié une attaque terroriste en Australie.

ABC News a rapporté que les autorités pensent que les auteurs de l’attaque avaient prêté allégeance à Daech, deux drapeaux de ce groupe ayant été retrouvés dans leur voiture sur la plage.

Le directeur général de l’ASIO (Australian Security Intelligence Organisation), Mike Burgess, a déclaré que l’un des assaillants était connu des services de renseignement, mais qu’il ne représentait pas une menace immédiate.

Il a ajouté que l’enquête examinerait les circonstances de l’attaque.

Si la police a indiqué ne pas pouvoir confirmer l’information, l’ASIO a précisé qu’elle ne commentait pas les cas individuels ni les enquêtes en cours.

L’attaque, survenue dimanche, a fait 15 morts et plus de 40 blessés lorsque Sajid et Naveed Akram ont ouvert le feu sur une communauté juive célébrant Hanouka.