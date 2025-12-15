Le correspondant d’Al-Manar a rapporté qu’une délégation d’ambassadeurs et d’attachés militaires occidentaux a rencontré le général Rodolph Haykal, commandant de l’armée libanaise, à la caserne Benoit Barakat de Tyr, quartier général du secteur sud du Litani.

Notre correspondant a expliqué que cet entretien s’inscrit dans le cadre d’une visite de terrain de la délégation, qui devait également se rendre dans une base de la résistance dans laquelle était entrée l’armée libanaise à Wadi Zibqin, ainsi qu’au poste frontière de Lahlah.

Cette visite a pour but d’évaluer les progrès de l’armée libanaise dans la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier dans la zone située au sud du Litani.

HRW qualifie de crimes de guerre les attaques israéliennes contre le Sud

Entre-temps, l’ONG Human Rights Watch a affirmé que les attaques de l’armée israélienne contre du matériel de reconstruction et des infrastructures civiles au Sud-Liban constituent des crimes de guerre.

L’ONG explique que « l’armée israélienne a réduit en ruines plusieurs villages frontaliers et tente désormais d’entraver la reconstruction des zones détruites et le retour des habitants dans leurs foyers ».

Dans ce contexte, HRW ajoute que les frappes aériennes israéliennes ont détruit plus de 360 véhicules lourds, dont des bulldozers et des excavatrices, ainsi qu’une usine d’asphalte et de ciment.

Aucune preuve de cibles militaires dans les frappes aériennes israéliennes

Human Rights Watch note également qu’aucune preuve de cibles militaires n’a été trouvée sur les sites visés par les frappes aériennes israéliennes, ni aucune preuve d’une utilisation militaire du matériel ciblé par le Hezbollah.

L’organisation poursuit : « Même si du matériel civil a été vendu ou entretenu par des personnes liées au Hezbollah, cela ne justifie en aucun cas que les sites ou le matériel soient des cibles légitimes. »

3 martyrs au sud-Liban

Rappelons que l’occupation israélienne poursuit ses agressions contre diverses régions du Liban, violant ainsi la « Déclaration de cessation des hostilités » publiée le 27 novembre 2024, la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU publiée en août 2006, la souveraineté libanaise et le droit international.

Trois libanais sont tombés en martyre, le dimanche 14 décembre, suite à une serie de frappes aériennes israéliennes contre différentes régions du sud-Liban.

Le ministère libanais de la Santé a fait état d’une « frappe ennemie israélienne » contre une moto à Yater, au Sud-Liban, faisant un martyr et un blessé. Une autre agression a ciblé une voiture coutant la vie à une personne entre les villages de Safad al-Batikh et Barashit.

Par ailleurs, un membre du conseil municipal de Jouaya a été pris pour cible lors d’un bombardement israélien contre cette localité.