La justice libanaise a décidé mardi de libérer sous caution un ancien ministre de l’Economie, Amine Salam, arrêté en juin dans le cadre d’une enquête pour corruption, a annoncé à l’AFP un responsable judiciaire.

En poste entre 2021 et 2025 dans le gouvernement de l’ex-Premier ministre Najib Mikati, il est le seul ancien ministre poursuivi depuis le début en 2019 de la grave crise qui secoue le Liban.

Nombre de Libanais attribuent l’effondrement économique du pays à la corruption endémique et à la mauvaise gestion des institutions depuis des décennies.

« La chambre d’accusation de Beyrouth a accepté de libérer Amine Salam, en échange d’une caution de 9 milliards de livres libanaises », soit environ 85.000 euros, a déclaré ce responsable qui a requis l’anonymat.

L’ex-ministre, qui est accusé de « falsification, détournement de fonds » et « contrats suspects », reste sous le coup d’une interdiction de voyage et devrait être jugé ultérieurement, selon la même source.

Des soupçons pesaient depuis plusieurs années sur M. Salam, notamment depuis la condamnation en 2023 de son conseiller à un an de prison pour chantage et enrichissement personnel au détriment de compagnies d’assurance.

Son frère, Karim Salam, a été arrêté au printemps 2025 dans une affaire d’enrichissement illicite, de falsification et d’extorsion de compagnies d’assurance, commis selon une source judiciaire avec l’aval du ministre lui-même.

Le président Joseph Aoun et le chef du gouvernement, Nawaf Salam, s’étaient engagés dès leur prise de fonction début 2025 à faire de la lutte contre la corruption une priorité, dans le cadre de réformes exigées par les bailleurs de fonds internationaux.

Mais ce fléau est enraciné dans le pays où les pressions politiques entravent l’action de la justice.

En septembre, l’ex-gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé, accusé notamment de vol, détournement de fonds publics et d’enrichissement illicite, avait été libéré un an après son arrestation, après avoir versé une caution record de plus de 14 millions de dollars.

