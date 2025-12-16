Les Gardiens de la révolution iraniens ont assuré que l’armée israélienne n’a réussi à détruire que moins de 3 % des plateformes de lancement de missiles iraniennes, durant l’offensive isaélienne contre ce pays en juin 2024, soulignant que les capacités de missiles de l’Iran restent actives et opérationnelles.

Les Gardiens de la révolution ont ajouté dans un communiqué que les affirmations israéliennes concernant des frappes efficaces contre l’infrastructure de missiles iraniens ne reflètent pas la réalité sur le terrain, soulignant que la plupart des plateformes de lancement sont restées hors de portée des cibles.

Le communiqué affirmait également que l’Iran conservera ses capacités défensives et offensives, prévenant que toute escalade entraînera une riposte appropriée.