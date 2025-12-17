Deux citoyens libanais ont été tués mardi lors de deux attaques distinctes menées par des drones israéliens aux abords des villes d’Adaysseh, au Sud-Liban, et de Sbeilin, au Mont-Liban.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé dans un communiqué le décès d’un citoyen libanais lors d’une frappe aérienne israélienne visant un véhicule sur la route Adaysseh-Markaba, dans le district de Marjeyoun, gouvernorat de Nabatieh.

Plus tôt, un drone israélien a ciblé un véhicule de type Rapid dans la région.

Le ministère de la Santé a également annoncé qu’« une frappe aérienne israélienne menée aujourd’hui contre un véhicule sur la route Jadra-Sbeilin, dans le district du Chouf, a fait un mort et cinq blessés ».

Parallèlement, les attaques israéliennes se poursuivent dans différentes régions du Liban. Aujourd’hui, les forces d’occupation ont également tiré des fusées éclairantes près de la ville d’Aitaroun, dans le district de Bint Jbeil, et l’artillerie israélienne a ciblé la périphérie de la ville de Marwahin, dans le district de Tyr.

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre des violations répétées par l’occupation israélienne de la Déclaration de cessation des hostilités, publiée le 27 novembre 2004 sous l’égide des États-Unis et de la France, et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en août 2006.

Source: Médias