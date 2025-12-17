Le site d’information israélien Ynet a publié un reportage sur la situation dans les colonies du nord, un an après le cessez-le-feu avec le Liban.

Le rapport souligne que la réalité y demeure dramatique et que les plaintes des colons ne cessent de croître.

Il indique qu’environ un tiers des habitants de la colonie ne sont pas rentrés chez eux, tandis que ceux qui sont revenus subissent de graves difficultés économiques.

Selon le reportage, « Plus d’un an après la fin de la guerre, les habitants sont à bout. Sur les 26 000 personnes qui vivaient là avant l’opération Bordure protectrice, seules 10 000 demeurent dans les zones où elles ont été déplacées. Celles qui sont rentrées font face à des conditions difficiles et à la colère grandissante face au non-respect des promesses du gouvernement. »

Le reportage mentionne un mouvement de protestation dans cette colonie frontalière avec le Liban, marqué par des incendies de pneus et des blocages de routes.

Un militant vivant à Kiryat Shmona a déclaré : « Si la situation perdure, il ne restera plus personne. Ils nous ont ramenés dans cette colonie dévastée et nous ont abandonnés à notre sort. »

Des centaines de colons ont participé à une manifestation exigeant l’intervention du gouvernement pour sauver cette zone sinistrée. Ils ont refusé que le maire et les conseillers municipaux se joignent à la manifestation.

« Nous sommes épuisés », a déclaré Tomer, un des colons, au site Ynet. « Nous en avons assez d’être traités comme des citoyens de second degré ».

Et d’ajouter : « Tout le monde a oublié ce que cette colonie dévastée a enduré, les incendies et les tirs de roquettes du Hezbollah que nous avons subis, et maintenant ils exigent que nous payions les impôts fonciers et autres taxes comme d’habitude. Ils doivent comprendre que s’il n’y a pas de travail, les habitants ne reviendront pas. 8 000 personnes sont déjà parties, ce qui nuit aux commerces et à la population. Même l’équipe de football n’est plus là. »

Le rapport constate que Kiryat Shmona est « plongée dans un silence total, certains commerces étant totalement fermés, tandis que d’autres fonctionnent au ralenti et avec des revenus minimes ».

Les habitants de cette colonie sont confrontés à de graves difficultés en raison du non-versement des indemnisations par le gouvernement, ce qui a poussé un colon à s’enchaîner à un bureau des impôts pour protester contre « l’État qui nous a rendus une ville dévastée et nous a abandonnés à notre sort ».

Les colons raillent les discours incessants sur « des investissements massifs du gouvernement pour réhabiliter les infrastructures, améliorer l’éducation et autres promesses non tenues ».

« Ce n’est qu’une manœuvre pour masquer l’effondrement des commerces locaux et l’incapacité de la région à se redresser sans s’attaquer aux carences inhérentes à une zone si éloignée du centre de la vie israélienne, Tel Aviv », affirment-ils.

Le rapport conclut en reprenant les paroles d’un commerçant qui a décidé de fermer son magasin et de partir avec ses enfants : « Rester ici est une folie. Ça ne sert à rien. Je liquide mon stock ; pour moi, tout est fini. »