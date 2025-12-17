On est supposé croire que l’homme recouvert de sang avec un bandage à la tête est une victime ?

Il se décrit comme une victime ayant été blessé à la tête et ayant perdu beaucoup de sang. Ne trouvez-vous pas cela étrange que la première chose qu’il ait faite est se prendre en selfie couvert de sang ? Si vous, vous étiez grièvement blessé suite à un attentat vous viendrait-il à l’esprit de vous prendre en selfie ? Ou chercheriez-vous en premier lieu à appeler les secours et à apporter votre aide aux survivants ?

Et visiblement il fait souvent la une des journaux : toujours au bon moment, au bon endroit. Ainsi les médias décrivent Arsen Ostrovsky comme étant aussi un survivant du massacre du 7 Octobre.

En fait était-il à Bondi par accident ou présent lors du 7 Octobre par hasard ? En réalité on peut se le demander et s’interroger si ce ne serait pas son métier. Arsen est un avocat international spécialisé dans l’antisémitisme, un ingénieur de narratif. Il le dit lui-même lors de ses conférences, ses actions ont toujours un but précis. «Le message doit être émotionnel et surtout pas ennuyeux». Et effectivement avec sa mise en scène ou plutôt ses mises en scène on ne s’ennuie pas. De plus ce qui est surprenant c’est que sur les vidéos on voit que le tireur filmé agit comme un militaire parfaitement entrainé.

Une opération sous faux drapeau c’est quand les médias vous disent qui regarder, quoi ressentir et quoi penser avant même qu’on ait le temps de réfléchir pour conditionner émotionnellement le spectateur, faire monter la tension. Le 14 décembre, l’attaque terroriste, le choc, l’urgence morale. Et on propose de nouvelles lois pour un changement radical. Au nom de la sécurité on nous enlève encore des libertés. Tout aurait été orchestré comme d’habitude.

Des êtres humains ont bien été tués le 7 Octobre, et le 14 décembre, et c’est épouvantable mais par qui véritablement ont-ils été tués ? Quand des lois seront-elles votées pour empêcher le génocide d’autres êtres humains qui quotidiennement sont bombardés à Gaza, brûlés, mutilés, affamés, des bébés, des femmes, des enfants ? Y aurait-il des vies plus importantes que d’autres ? Pour moi toute vie est précieuse. TOUTE VIE.

Israël a l’habitude d’offrir ses propres citoyens en holocauste. Ainsi un rabbin d’origine irakienne témoigne que le «Commando» qui massacrait les juifs irakiens avait pour but d’obliger les juifs à venir en Israël. Ce «Commando» était en fait une opération du Mossad et tous les juifs Irakiens le savaient et savaient qu’ils n’avaient pas d’autres choix que de quitter l’Irak et de se réfugier en Israël ou sinon ils seraient tués.

Comment peut-on oser même demander suite à un tel attentat que le Menorah devant la tour Eiffel puisse être retiré au nom de la laïcité alors que nos crèches et nos croix sont interdites ? Comment peut-on oser dire «Free Palestine» ? Rien ne justifie de valoriser une religion au détriment des autres alors que nous sommes supposés être dans un pays laïc. Beaucoup de chrétiens ont été massacrés en Syrie, au Niger, dans la guerre entre les Ukrainiens et les Russes, et même en France et va-t-on ériger une crèche grandeur nature au pieds de Notre Dame de Paris ou se contente on pudiquement d’allumer les principaux monuments en rouge ?

Par Michelle Simakowitch

Source : Pro Fide Catholica ; via Réseau international