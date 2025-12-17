Paris se prépare à accueillir, demain jeudi 18 décembre, une réunion à laquelle participeront l’envoyée américaine Morgan Ortagus, accompagnée de l’ambassadeur des États-Unis Michel Issa, de l’envoyé spécial du président français Jean-Yves Le Drian, de la conseillère du président français pour le Moyen-Orient Anne-Claire Legendre, de l’envoyé saoudien le prince Yazid ben Farhane et du commandant des armées, le général Rudolph Haykal.

Cette réunion, prévue il y a environ trois semaines, à la veille de la déclaration attendue du « Sud Litani » comme zone démilitarisée, constituera une séance d’audition pour le général Rudolph Haykal, qui présentera deux rapports récemment établis par l’état-major des armées :

Le premier comprend une explication détaillée, étayée par des documents, des vidéos et des statistiques, des missions menées par l’armée dans sa zone d’opérations. Haykal a confirmé que le plan avait été intégralement mis en œuvre comme prévu, à l’exception des zones occupées par « Israël ».

Le second point concerne les besoins de l’armée libanaise pour mener à bien le plan de consolidation des armements sur l’ensemble du territoire libanais. Il comprend des listes détaillées d’équipements, de soutien logistique et de ressources financières nécessaires à l’exécution des tâches requises, qui dépassent les capacités actuelles de l’armée en raison de leur multiplicité et de leur complexité. Ces tâches couvrent un large éventail de domaines, allant de la situation au Sud-Liban à la sécurisation de la frontière libano-syrienne, et incluent la mission de désarmement des armes illégales disséminées dans différentes régions du Liban.

Une réunion a déjà eu lieu ce mercredi 17 décembre à l’Élysée en présence du commandant en chef de l’armée libanaise et de responsables américains.

L’armée libanaise a procédé ce jeudi à une inspection dans le village de Touline (Marjeyoun) après qu’Israël a signalé, par l’intermédiaire du « mécanisme », la présence présumée d’un tunnel appartenant au Hezbollah.

À l’issue des opérations de fouilles, l’armée libanaise n’a trouvé qu’une petite chambre, sans aucune arme, ni munition ni équipement, selon le correspondant d’al-Manar au Liban-Sud. Cette maison avait été bombardée par l’aviation de l’armée d’occupation pendant la guerre de 66 jours.

