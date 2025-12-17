Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué dans son rapport statistique quotidien « qu’un martyr et une personne blessée ont été admis dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, victimes de l’agression israélienne ».

Le ministère a précisé que « plusieurs victimes se trouvent toujours sous les décombres et dans les rues, les ambulances et les équipes de la protection civile n’ayant pas encore pu les atteindre ».

Le nombre total de martyrs et de blessés résultant des violations israéliennes de l’accord de cessez-le-feu depuis le 11 octobre 2023 s’élève à 394, auxquels s’ajoutent 1 075 corps retrouvés.

Ce qui porte le nombre total de martyrs et de blessés dans l’agression israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 à 70 668.

Le ministère a également annoncé le décès de Mahdi Mohammad al-Hilu, un citoyen dont la maison s’est effondrée sous l’effet de la récente tempête, portant à 12 le nombre total de victimes. Onze de ces décès sont dus à l’effondrement de bâtiments vétustes et un au froid extrême.

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère de la Santé, Khalil al-Daqran, a déclaré lundi que « le secteur de la santé est confronté à une pression sans précédent depuis la déclaration du cessez-le-feu, en raison de l’afflux massif de patients, notamment d’enfants ».

Dans une déclaration à l’agence de presse Sanad, M. al-Daqran a expliqué que « les maladies infectieuses, en particulier celles affectant les systèmes respiratoire et digestif, se sont largement propagées chez les enfants », notant que « le nombre de patients se présentant dans les hôpitaux dépasse de quatre fois la capacité d’accueil ».

Source: Médias